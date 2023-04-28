الرئيس التركي يتجنب الظهور خلال حملته الانتخابية بسبب المرض

لم يعد باستطاعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة حملته الانتخابية سوى بقدر محدود بسبب إصابته بالمرض.

وأفاد الموقع الإلكتروني للرئاسة بأن أردوغان قرر عدم الظهور بشخصه في مراسم تدشين جسر مقررة في أضنة بجنوب تركيا اليوم الجمعة.

غير أنه سوف يحضر مؤتمرا يبث حيا عبر الفضاء الإلكتروني من مكتبه. ونادرا ما يفوت أردوغان مراسم تدشين البنية التحتية حيث يروج لإعادة انتخابه في الانتخابات المقررة يوم 14 مايو. ولكنه لم يحضر مراسم افتتاح خط قطار فائق السرعة في أنقرة أمس الأول الأربعاء.

ويدير أردوغان حملة انتخابية مكثفة وعادة ما كان يظهر لثلاث مرات أمام الجمهور يوميا.

ولكن أردوغان البالغ من العمر 69 عاما أصيب بالإعياء مساء الثلاثاء الماضي، قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقد أوقف أولا مقابلة تلفزيونية كانت تبث مباشرة إثر اضطراب معوي، بعدها أخذ استراحة من حملته الانتخابية.

وظهر الرئيس أمس الخميس لفترة وجيزة في مؤتمر عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث بدا الرئيس التركي شاحبا. وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه إن أردوغان يعاني من مشاكل في المعدة وبحاجة للراحة.

وتتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة سباقا متقاربا بين أردوغان وأقوى منافسيه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.