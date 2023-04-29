المعرض الدولي للكتاب في تونس يستقبل زائريه بشعار «حلق بأجنحة الكتاب»

استقبل معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ37 زائريه لدى افتتاحه اليوم الجمعة بشعار "حلق بأجنحة الكتاب".



ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى يوم 7 مايو، 279 عارضا من 22 دولة كما يشارك العراق ومؤسسة الحي الثقافي "كتارا" من دولة قطر، كضيفا شرف في دورة هذا العام.



واحتج الروائي التونسي كمال الرياحي المقيم بكندا ضد سحب كتابه "فرانكشتاين تونس" من المعرض، ولم تتضح أسباب هذا القرار.



وخصصت اللجنة المنظمة للمعرض خمسة جوائز للإبداع الأدبي والفكري سيتنافس حولها 14 عملا أدبيا.



ويعد معرض تونس الدولي للكتاب الذي ينظم سنويا في قصر المعارض بالكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة، من أشهر معارض الكتب في المنطقة العربية وبدأت أولى دوراته عام 1982.