ماراثون ضربات الترجيح يهدي الشارقة لقب كأس الإمارات على حساب العين

فاز الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة الإماراتي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على العين 14/13 بضربات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 1 /1.

وتقدم الشارقة عن طريق محمد عبد الباسط في الدقيقة 47، قبل أن يدرك لابا كودجو التعادل للعين في الدقيقة 56.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للشارقة، بعد ماراثون طويل انتهى بفوزه بنتيجة 14/13.

وبدأت المباراة بهجمات متبادلة من الجانبين من أجل إحكام السيطرة على المباراة والوصول للمرمى مبكرا، حيث قاد التوجولي لابا كودجو هجمات العين بمساندة من أندريه يارمولينكو وسفيان رحيمي.

على الجانب الآخر، دخل الشارقة المباراة بقيادة نجم خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، والذي قاد هجمات الفريق، بالإضافة إلى كايو لوكاس.

وسيطر العين على بداية الشوط الأول وشن بعض الهجمات على مرمى الشارقة، ثم انتزع الأخير السيطرة في النصف الثاني من الشوط الأول وهدد مرمى العين لكن دون جدوى. ولم تنجح محاولات الفريقين في هز الشباك طوال الشوط، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، هاجم الشارقة بكل قوة، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 47 عن طريق محمد عبد الباسط، بعدما تلقى كرة عرضية من ركنية نفذها بيانيتش، ليوجهها بضربة رأس في شباك العين. وتصدى عادل الحوسني حارس الشارقة لفرصة خطيرة من تسديدة قوية من يارمولينكو في الدقيقة 53.

ونجح العين في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق لابا كودجو، والذي استغل تمريرة عرضية أرضية من يارمولينكو، فشل الحوسني في الإمساك بها، ليضعها لابا في الشباك.

وضغط العين بقوة بعد تسجيل هدف التعادل، وتحرك وهدد مرمى الحوسني في أكثر من مناسبة دون هز الشباك، فيما عانى دفاع الشارقة من الضغط الكبير من هجوم العين الذي بذل لاعبوه جهدا كبيرا في الوصول لمرمى الشارقة.

ولم تسفر باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 /1، ويتم اللجوء إلى ضربات الترجيح. وفي ضربات الترجيح، خاض لاعبو الفريقين اختبارا صعبا، حيث نفذ كلا الفريقين 14 ضربة ترجيح، نجح الشارقة في الفوز بها في النهاية.