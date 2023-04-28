أكاديمي أثري: فيلم الملكة كليوباترا التابع لمنصة نتفليكس يمثل تزييفا للتاريخ

قال الدكتور ناصر مكاوي رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، إن فيلم الملكة كليوباترا الذي أعدته منصة نتفليكس ضمن سلسلة أفلام وثائقية، يمثل تزييفا للتاريخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «cbc»، مساء الخميس، أنّ إعداد فيلم وثائقي يحتم ضرورة العودة للمتخصصين في هذا المجال، موضحا أن (المنصة العالمية) لم تتبع هذا المسار.

وأشار إلى أنّه عند تصميم صورة أو تمثال في الفن المصري القديم بدءا من عصور ما قبل التاريخ ثم الدولة القديمة وصولا إلى العصر البطلمي، كان يتم ذلك على هيئة صاحبها الحقيقية وليس مجرد صور جزافية.

ولفت إلى أن كليوباترا من السلالة البلطمية، وأنّ ملامح الوجه الحقيقي لها ظاهرة في تمثال موجود متحف برلين، مشيرا إلى أنّ الوجه لا يحمل أي ملامح إفريقية كما يزعم الفيلم الوثائقي.

وحذّر من أن هناك أطرافا تحاول تأجيج الصراع الثقافي بين مصر وبعض دول إفريقيا، مؤكدا أن مصر دائما ما تساند وتحترم الثقافة الإفريقية، وتبدي اعتزازا كبيرا بانتمائها القاري.

غير أنّه شدد على ضرورة الانتباه لمحاولات تشويه التاريخ، عبر الإدعاء بأن كليوباترا كانت إفريقية على عكس الحقائق سواء التاريخية أو الأثرية.

وكانت وزارة الآثار والسياحة، قد أصدرت بيانا، أشارت إلى سلسلة الأفلام الوثائقية التي أعلنت منصة "نتفليكس" عن إطلاقها خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها عرضًا لفيلم "الملكة كليوباترا" يوم 10 من شهر مايو المقبل، حيث تظهر فيه بطلته التي تقوم بدور الملكة "كليوباترا السابعة" بملامح إفريقية وبشرة سمراء اللون.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ظهور البطلة بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس عمل درامي، الأمر الذي يتعين على القائمين على صناعته ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.

وأضاف أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والإنثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية والتي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية ( اليونانية) للملكة كليوباترا من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة.