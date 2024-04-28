وزير سعودي: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لا تشكل تهديدا لمنتجعاتنا السياحية

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قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إنّ هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، لا تشكل تهديدا للمنتجعات السياحية السعودية الناشئة على سواحله.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض ويتمحور حول الاستقرار الإقليمي.

وقال الوزير السعودي، إن الأحداث تقع في نهاية البحر الأحمر، وتحديدًا في أقصى جنوبه.

وتابع: «كل مشروعاتنا في البحر الأحمر أو نيوم تقع في منتصف أو شمال البحر الأحمر، بعيدا جدا من النزاع وهي بالتأكيد ليست هدفا للحوثيين».

وتعتبر السعودية، السياحة أحد أهم محركات رؤية 2030 الاقتصادية الإصلاحية الرامية لتحضير اقتصاد أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم لمرحلة ما بعد النفط.

وخلال الأشهر الماضية، بدأت السعودية استقبال سياح في منتجعين ضمن مشروع تطوير البحر الأحمر.

وفي هذا الإطار، يتوقع الانتهاء من مشروع جزيرة سندالة التي تضم مراسي لليخوت الفاخرة في مدينة نيوم المستقبلية بنهاية العام الجاري.

وتأمل السعودية في جذب مزيد من السياح إلى المناطق الجبلية في جنوب المملكة المنطقة التي كان محظورا على بعض الدبلوماسيين السفر لها بسبب هجمات الحوثيين.

وقال الخطيب: «الجنوب منطقة مهمة جدا لنا»، مضيفا أنّ إمارة عسير، المحاذية لليمن والتي تضم مشروعات مثل تطوير السودة آمنة للغاية ومستقرة للغاية.