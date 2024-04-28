تقرير: وزارة الداخلية البريطانية ستحتجز طالبي اللجوء تمهيدا لترحيلهم إلى رواندا

ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أنه من المقرر أن يتم احتجاز طالبي اللجوء في جميع أنحاء بريطانيا استعدادا لترحيلهم إلى رواندا اعتبارا من يوم غد الاثنين كجزء من عملية مفاجئة من قبل وزارة الداخلية.

وستشمل هذه العملية التي ستستمر لمدة أسبوعين احتجاز بعض اللاجئين الذين يحضرون اجتماعات روتينية في مكاتب خدمات الهجرة واحتجازهم على مستوى البلاد، ثم سيتم نقلهم إلى مراكز احتجاز واحتجازهم ليتم بعدها وضعهم على رحلات جوية لرواندا، وفقا للصحيفة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يأتي إطلاق العملية قبل أيام فقط من انتخابات المجالس المحلية في إنجلترا، مما يعزز مزاعم رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه يتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان إن الحكومة تدخل المرحلة النهائية من تفعيل مبادرة رواندا.

وذكرت وزارة الداخلية: "في مرحلة ما سيشمل ذلك حتما احتجاز أشخاص استعدادا للرحلة الأولى التي من المقرر أن تقلع إلى رواندا في غضون 10-12 أسبوعا". وأضافت: "سيكون من غير المناسب التعليق أكثر على النشاط التشغيلي".