رئيسة الهند تمنح جوائز بادما للعديد من الشخصيات البارزة

قامت رئيسة الهند دروبادي مورمو بتسليم جوائز بادما لعام 2024، وذلك في حفل أقيم في راشتراباتي بهافان.

وكانت رئيسة الهند قد وافقت في يناير الماضي على منح 132 جائزة بادما بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس جمهورية الهند.

ومن بين 132 فائزًا بالجائزة، هناك 30 امرأة من مختلف مناحي الحياة و8 فائزين من الأجانب والهنود غير المقيمين والهنود المغتربين.

وتعد جائزة بادما ثاني أرفع وسام مدني في الهند بعد "بهارات راتنا" وتعتبر من أهم الأوسمة المدنية في العالم. وتمنح حكومة الهند هذه الجائزة كل عام للأفراد تقديراً لما قدموه من خدمات مهمة في مجالات الفن والعمل الاجتماعي والشؤون العامة والتجارة والصناعة والطب والعلوم والهندسة وغيرها.

ومن أبرز الفائزين بالجائزة، غلام نبي دار، وهو حرفي شهير متخصص في نحت الخشب، وذلك لموهبته الفنية الاستثنائية ومساهمته الكبيرة في الحفاظ على التراث الثقافي لكشمير وتعزيزه من خلال منحوتاته الخشبية الدقيقة.

وفي المجال الفني حاز على الجائزة، خليل أحمد، وهو حرفي ماهر يشتهر باسم "رجل السجاد"، وذلك لمساهماته القيمة كفنان ومدرب بارز وحرفي مبتكر ومصمم.

وحصلت السيدة نسيم بانو على الجائزة في المجال الفني أيضاً، وهي حرفية ماهرة في مجال التطريز. كما قامت السيدة بانو أيضًا بتدريب نساء أخريات لتمكينهن من الاعتماد على أنفسهن.

•وفي مجال الطب، حصل على الجائزة الدكتور يزدي إم. إيطاليا، الذي كان ناشطاً في مجال رفع الوعي بمرض فقر الدم المنجلي في العديد من المجتمعات القبلية في الهند.

وفي مجال الأدب والتربية، حصل على الجائزة الدكتور ظاهر إسحاق كازي، لإسهاماته المتميزة في مجالات التربية والأدب والطب.

كما تم منح جائزة بادما بوشان للسيدة إم. فاطمة بيفي، التي كانت أول قاضية في المحكمة العليا والتي أصبحت فيما بعد حاكمة ولاية تاميل نادو، وذلك تكريماً لها بعد وفاتها.