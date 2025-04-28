أنغام تحيي حفلا غنائيا في الأوبرا 16 مايو المقبل

تحيي المطربة أنغام حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 16 مايو المقبل، على مسرح النافورة بدار أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن حفلات "ليالي مصر"، وقد تم طرح تذاكر الحفل.

ومن المقرر أن تقدم أنغام باقة متنوعة من أشهر أغانيها، بما في ذلك أقدم وأحدث أعمالها التي تحظى بشعبية واسعة بين محبيها وجمهورها، بالإضافة إلى أغنيات ألبومها الأخير «تيجي نسيب».

كما تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي آخر في العاصمة العُمانية مسقط، يوم 9 مايو 2025، ضمن حفلات الربيع.

يُذكر أن أنغام قد أحيت مؤخرًا حفلًا في مدينة جدة، حيث ظهرت بإطلالة جذابة بفستان فضي لامع، مع تسريحة شعر مموجة ومكياج هادئ.