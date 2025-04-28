مهرجان كان السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم دورته الثامنة والسبعين

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن لجنة تحكيم دورته الثامنة والسبعين، برئاسة النجمة جولييت بينوش، وعضوية كل من الممثلة والمخرجة الأمريكية هالي بيري، والمخرجة وكاتبة السيناريو الهندية بايال كاباديا، والممثلة الإيطالية ألبا روهرواشر، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، والمخرج وصانع الأفلام الوثائقية والمنتج الكونغولي ديودو حمادي، والمخرج وكاتب السيناريو الكوري هونج سانجسو، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج المكسيكي كارلوس ريجاداس، والممثل الأمريكي جيريمي سترونج.

ستمنح لجنة التحكيم جائزة السعفة الذهبية لأحد الأفلام الـ21 المشاركة في المسابقة، وسيتم الكشف عن الفائزين يوم السبت 24 مايو خلال حفل الختام، الذي سيتم بثه مباشرة على قناة France Télévisions في فرنسا وBrut دوليًا.