السفير الروسي في بيروت يبدي استعداد بلاده لمساعدة لبنان

أبدى السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزف عون، استعداد بلاده لمساعدة لبنان.

واستقبل عون اليوم الاثنين روداكوف مع وفد من السفارة الروسية، "وتم التداول في الأوضاع العامة وموقف لبنان من التطورات الراهنة سياسياً وأمنياً، إضافة إلى العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأبدى السفير الروسي "استعداد بلاده لمساعدة لبنان، لا سيما خلال مرحلة النهوض التي بدأها مع انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة جديدة.

وتقرر "تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين لا سيما خلال الزيارة التي ينوي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي القيام بها لموسكو في الشهر المقبل"، بحسب البيان.