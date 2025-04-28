معتصم سالم: وصول بيراميدز لنهائي دوري الأبطال ثمرة 5 سنوات

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أعرب معتصم سالم، نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي دوري أبطال إفريقيا في سابقة تاريخية، مؤكدا أن بيراميدز لم يحسم لقب البطولة بعد.

قال معتصم سالم في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" ما يحدث في بيراميدز ثمرة خمس سنوات، التحديات كثيرة، ليس لدينا ظهير جماهيري، وهذه نقطة هامة جدا، لذا استغرقنا وقتا للدخول في غمار منافسات القارة الإفريقية".

أضاف:" فريق بيراميدز تدرج في المنافسات الإفريقية، بدء من المشاركة في الكونفدرالية، إلى أن وصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

أكد :" لم نأخذ البطولة بعد، في النهاية الناس تشكر البطل، ومتفائلين بتحقيق اللقب".

واصل:" نتمنى أن يمتلئ الاستاد على آخره، مركزين في الدوري، المباريات كلها كؤوس، سواء الدوري ونهائي الكأس".

أوضح:" طلبنا تأجيل مباراة نهائي الكأس أمام الزمالك، ولم نتلقى رد حتى الآن، ومصممين على موقفنا بتأجيل المباراة".

أتم معتصم سالم:" طرفي النهائي الزمالك وبيراميدز ليس لديهما مشكلة في التأجيل، ما المانع؟".