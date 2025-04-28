محافظ سوهاج يوجه بغلق محل ملابس عرض محتوى مخالفا للعادات والتقاليد

وجه اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، الحي المختص بإصدار قرارا بغلق أحد محلات الملابس بشارع المدارس بمدينة سوهاج، وذلك بعد نشره مقاطع فيديو دعائية بطريقة تخالف القيم والأعراف المتبعة، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المحافظ أن ما تم تداوله من محتوى دعائي يعد خرقًا واضحًا للعادات والتقاليد الراسخة في المجتمع السوهاجي والمصري بشكل عام، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس القيم والأخلاقيات العامة.

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية تتابع بدقة أي أنشطة أو ممارسات قد تخل بالنظام العام أو تتنافى مع الأعراف المجتمعية، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مثل هذه التصرفات، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أهمية التزام جميع الأنشطة التجارية بضوابط الدعاية والإعلان بما يحترم القيم والتقاليد المصرية، داعيًا الجميع إلى أن يكونوا قدوة في الالتزام الأخلاقي والمجتمعي.