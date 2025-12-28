محمد شياع السوداني: العلاقات مع الولايات المتحدة لها خصوصية ونصحنا واشنطن بالتعامل باحترام مع إيران

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن العلاقات مع الولايات المتحدة لها خصوصية وهي شريك استراتيجي للعراق، وساهمت بإسقاط نظام دكتاتوري، وساعدت بغداد في مواجهة تنظيم "داعش".



وذكر محمد شياع السوداني خلال مقابلة تلفزيونية يوم السبت، أن بغداد عملت على تنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة سواء في الإطار الأمني أو الاقتصادي بحكم ما تملكه من شركات وتكنولوجيا ليستفيد العراق من تجربتها.



وأكد السوداني أن علاقات العراق مع إيران والولايات المتحدة تمنحه قوة لممارسة دور مهم في التقريب بينهما، موضحا أنهم مستمرون بهذه المساعي لترتيب لقاء للطرفين في بغداد.

وأفاد في تصريحاته بأن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أعلنوا قبولهم إجراء حوار مع الجانب الإيراني في بغداد وخصوصا أثناء زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك إلى المنطقة.

وأشار السوداني إلى أن العراق نصحت الجانب الأمريكي بالتعامل باحترام مع إيران والابتعاد عن التهديد والوعيد لأن المفاوضات تحتاج إلى الثقة ولا يمكن إجراؤها في ظل عدوان عسكري، مبينا أن طهران قبلت إجراء مفاوضات جادة بدون إملاءات أو تهديد وتكون مبنية على الثقة وهذه وجهة نظر منطقية.



وتابع قائلا: "حكومتنا عملت بهدوء في كل الملفات لاستعادة دور العراق الريادي بالمنطقة وهو اليوم جزء من الحل لمشاكلها بعدما كان ساحة للحروب وتصفية الحسابات، والعراق أكد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران كبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن".

كما أفاد رئيس الحكومة بأن "العلاقات مع كل الأشقاء العرب وفق مسطرة واحدة وثابتة بدون أي تمييز"، مؤكدا أن "العراق يعتز بعمقه العربي ومصالح بغداد تكون على قدر تعاطيهم معها".