واصلت البورصة المصرية الارتفاع، منذ نهاية الأسبوع الماضي، وصعد مؤشرها الرئيسي ليتجاوز 32 ألف نقطة.



وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 32015 نقطة.



وتأتي مكاسب البورصة في الجلسات الأخيرة، انعكاسا لهدوء دونالد ترامب رئيس أمريكا، وارتفعت اليوم الأحد، لكنه صعود أقل من الاسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 31855 نقطة.

وكانت تصريحات ترامب الهادئة لأول مرة منذ تولي زمام القيادة في يناير الماضي، قد دفعت بالبورصات العالمية ومعها البورصة المصرية إلى الصعود بصورة ملحوظة على مستوى الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.9%، بعدما صعد المؤشر الرئيسي في جلسة الأربعاء بنسبة 2.6%.

وقال ترامب في تصريحات، إنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين بنسبة كبيرة، حال الوصول إلى اتفاق، لكنه أوضح إنها لن تصل إلى صفر.

كما أكد على عدم وجود نية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وبصعود اليوم سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا منذ بداية العام بنسبة 7.7%