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رئيس مالاوي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية بعد انتخابات وصفت بالصعبة

بلانتاير (مالاوي) - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 7:47 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 مايو 2019 - 7:47 م

قدم رئيس مالاوي الحالي بيتر موثاريكا غصن الزيتون لخصومه، فيما كان يؤدى اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء.

وقال موثاريكا / 78 عاماً/ الذي واجه منافسة شديدة من قبل ستة مرشحين بينهم نائبه السابق سولوس تشيليما: "دائما يكون هناك فائز واحد في كل مرة.. حان الوقت للمضي قدما، لأن الانتخابات انتهت".

وأضاف موثاريكا في رسالة لمنافسه القس السابق لازاروس شاكويرا من حزب مؤتمر مالاوي المعارض الذي شكك في نتائج الانتخابات بعد حلوله ثانيا: "هناك وقت للتشاجر وهناك وقت للوحدة.. دعونا نسعى لتحقيق هدف وطني جماعي".

وفاز موثاريكا بأغلبية بسيطة، حيث حصل على 6ر38 في المائة من الأصوات مقابل 4ر35 في المائة لشاكويرا.


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