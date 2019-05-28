مسئول سعودى: سنردع طهران بحزم وقوة إذا نشبت حرب بالمنطقة

أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون الدبلوماسية، سعود كاتب، أن بلاده على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها وردع النظام الإيرانى بكل حزم وقوة، إذا نشبت حرب فى المنطقة.

وشدد كاتب على أن النظام الإيرانى «بيده تجنيب المنطقة مخاطـر الحروب بالتزامـه بالقوانين والمواثيق الدولية، والكف عن التدخل فى شئون دول المنطقة ودعم الميليشيات والجماعات الإرهابية التى تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمى؛ الأمر بيد إيران».

وبشأن موقف بلاده من طبول الحرب التى تقرع فى الخليج، أكد كاتب أن بلاده «حريصة كل الحرص عـلى أمن واسـتقرار المنطقة، ومدت يدها مرارا لإيران للسلام وعلاقات حسن الجوار، ولـكن إذا اختارت إيران عـكس ذلـك؛ فالسعودية عـلى أتم الاسـتعداد لـلدفاع عـن نفسها وردع النظام الإيرانى بـكل حزم وقوة»، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

وحول دعوة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئة فى مكة المكرمة الأسبوع الحالى، رأى كاتب أن هذه الخطوة «تأتى فى وقـت حاسم مـن التصعيد الإيرانى، واسـتشعارا بضرورة وحـدة الصف وتنسيق المواقـف لتعزيز الأمـن والاسـتقرار الإقليمى، وسيتم فيها بحث العدوان الإيرانى فـى المنطقة لما لذلـك مـن تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمى والـدولى، وسيكون من الضرورى الخروج بموقف موحد من السياسات الإيرانية العدوانية».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية فى بيان، أمس الأول، إن أمير قطر، تميم بن حمد تلقى دعوة من الملك سلمان لحضور قمتين فى مكة.

وأشار البيان إلى أن قطر تسلمت خطاب الدعوة، عن طريق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، عبداللطيف الزيانى، دون أن يوضح البيان ما إذا كانت الدوحة ستشارك فى أى من القمتين، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى».

إلى ذلك، أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، إطلاق قناة جديدة تحمل مسمى «السعودية مباشر» لتغطية القمم الثلاث، التى تشهدها المملكة فى العشر الأواخر من رمضان، فى إشارة إلى القمتين العربية والخليجية الطارئتين والقمة الإسلامية العادية.