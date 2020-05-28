الزراعة: مصر تصدر محصول العنب لأغلب دول العالم

قال المهندس سامي السيد، مدير إدارة خدمة المصدرين بوزارة الزراعة، إن مصر بدأت موسم تصدير العنب الخميس قبل الماضي، مشيرًا إلى أن وزراة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي تعاين مزارع العنب؛ لرصد أية إصابات تمنع تصدير المنتج.

وأضاف أثناء حواره لفضائية «Dmc»، مساء الخميس، أن مصر تصدر محصول العنب لدول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي وجنوب شرق آسيا والصين وأغلب دول العالم، لافتًا إلى أن الطفرة التي حدثت في الفترة الأخيرة بخصوص تصدير الموالح؛ بسبب اتباع مصر للمواصفات العالمية والقياسية لتلك المنتجات، فضلًا عن قدرة المنتج المصري على التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأكد أن محطات تصدير العنب في مصر تضاهي المحطات الأوروبية، مشيرًا إلى أنه لا يدخل أي عامل إلى المحطات إلا إذا تم تطهيره وتعقيم ملابسه وغسل يديه، فضلًا عن ارتداء جميع العاملين للكمامات واستخدامهم للمطهرات.