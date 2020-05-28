حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 100 ألف

(د ب أ)

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ 100 ألف، حسب إحصائية أوردتها جامعة جونز هوبكنز، وذلك إلى جانب نحو 7ر1 مليون حالة إصابة مؤكدة.

وسجلت الولايات المتحدة بذلك أعلى حصيلة وفاة إجمالية مقارنة بأي دولة أخرى، لكن على أساس الفرد من مجموع عدد السكان، تأتي الولايات المتحدة بعد بعض الدول الأوروبية.

وبدأت الولايات المتحدة بداية بطيئة نسبيا في إجراء الاختبارات التي تكشف الإصابة بالفيروس، لكنها زادت من قدرتها في الأسابيع الماضية، وإن ظلت أقل مما تعهد به الرئيس دونالد ترامب. ويضغط الرئيس بقوة لإعادة الاقتصاد إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن.

وبدأت جميع الولايات الـ 50 في إعادة فتح اقتصاداتها أو أعلنت عن خطط لفعل ذلك خلال الأسبوع المقبل.