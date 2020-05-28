 «الوطنية للصحافة» تمنع رؤساء مجالس إدارات الصحف من إصدار أية قرارات مالية تؤثر في أوضاع المؤسسات - بوابة الشروق
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«الوطنية للصحافة» تمنع رؤساء مجالس إدارات الصحف من إصدار أية قرارات مالية تؤثر في أوضاع المؤسسات

الكاتب الصحفي كرم جبر
الكاتب الصحفي كرم جبر
علي كمال
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 7:56 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 7:57 م

اتخذت الهيئة الوطنية للصحافة، عدة قرارات نظراً للظروف الحالية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح والشفافية ووفقاً لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

وقررت الهيئة في بيان لها اليوم، أن يقوم رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم، على الوجه الأمثل الذى يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق.

كما قررت منع إصدار أية قرارات مالية أو اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن، وكذلك صرف البدلات الاستثنائية، إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

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