رئيس قطاع الطب العلاجي: الأطقم الطبية عالميا لا تجري تحاليل كورونا سوى حال ظهور أعراض

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية نوهت بأن الأطقم الطبية عالميًا لا تُجرى تحاليل «كوفيد- 19» لها سوى حال ظهرت لديهم أعراض، وذلك لأنهم غير معرضين للعدوى طالما يستخدمون الواقيات الطبية.

وأضاف «غنيمة» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «المواجهة» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن ما يحدث في مصر من إجراء تحاليل الكشف عن كورونا للأطقم الطبية ما هو إلا إجراء احترازي لتأكيد سلامتهم.

وذكر أن جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد من الأطقم الطبية عولجوا داخل مستشفيات العزل الصحي، مؤكدًا أن نسبة إنشغال مستشفيات العزل تصل من 80 لـ 85% ثابتة على مدار الثلاث أسابيع الماضية، أي أنها لا زالت تستوعب الحالات.

وشدد على أن وزارة الصحة لا تعتمد نتائج تحاليل كورونا التي تُجرى خارج مراكز التحاليل الخاصة بالوزارة، متابعًا: «لدينا 320 مستشفى، منها 70% تستقبل الراغبين في إجراء تحاليل كورونا ممن تظهر عليهم أعراض».

وأكد أن جميع المواطنين سواسية في تلقي الخدمة الطبية، معقبًا: «الجميع يتلقى الخدمة في المستشفيات نفسها وبنفس المعايير مجانًا داخل مستشفيات وزارة الصحة».