اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بالسوبر الأفريقي

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هنأ اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، النادي الأهلي لتتويجه بالسوبر الإفريقي، اليوم الجمعة، على حساب نهضة بركان المغربي.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد على نهضة بركان، ليتوج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه.

وقدم اتحاد الكرة بيانا رسميا يهنئ من خلال النادي الأهلي، جاء نصه كالآتي:

يتقدم الاتحاد المصري، برئاسة أحمد مجاهد بخالص التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة فوزه اليوم ببطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

كما يثمن الاتحاد المصري الآداء الرائع الذي قدمه الفريق مما يجعل فوزه على فريق نهضة بركان المغربي مستحقا وعن جدارة، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية التي تساهم في إعلاء شأن الكرة المصرية على كل المستويات.