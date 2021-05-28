 اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بالسوبر الأفريقي - بوابة الشروق
الجمعة 28 مايو 2021 10:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من تتوقع للفوز في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة 28 مايو
النتـائـج تصويت

اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بالسوبر الأفريقي

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 10:07 م | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 10:07 م

هنأ اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، النادي الأهلي لتتويجه بالسوبر الإفريقي، اليوم الجمعة، على حساب نهضة بركان المغربي.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد على نهضة بركان، ليتوج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه.

وقدم اتحاد الكرة بيانا رسميا يهنئ من خلال النادي الأهلي، جاء نصه كالآتي:

يتقدم الاتحاد المصري، برئاسة أحمد مجاهد بخالص التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة فوزه اليوم ببطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

كما يثمن الاتحاد المصري الآداء الرائع الذي قدمه الفريق مما يجعل فوزه على فريق نهضة بركان المغربي مستحقا وعن جدارة، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية التي تساهم في إعلاء شأن الكرة المصرية على كل المستويات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك