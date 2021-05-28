وكيل صحة الغربية يتابع جهود الفرق المتنقلة لإعطاء لقاح كورونا بالنوادي وأماكن التجمعات

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بنادي القضاة ونادي طنطا الرياضي بلقاح كورونا بمحافظة الغربية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى هامش ذلك.. كرم رئيس نادي القضاة بالغربية، الدكتور عبد الناصر والدكتور هشام شيحه والفرق المتحركه بتقديم درع النادي وشهادات التقدير تكريما وشكرا لما قدموا من جهود مبذولة لخدمة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.