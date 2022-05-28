قال مسؤولون، إن 26 شخصا فقدوا، اليوم السبت، بعد نفاد وقود سفينة إندونيسية وغرقها وسط ظروف مناخية سيئة قبالة سواحل إندونيسيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة البحث والإنقاذ في البلاد أن السفينة كانت تقل 43 شخصا عندما انقلبت يوم الخميس في مضيق ماكاسار الذي يفصل بين جزيرتي سولاويزي وبورنيو.

من جهته، قال رئيس البحث والإنقاذ المحلي دجوانيدي، إن نبأ وقوع الحادث لم يصل إلى المسؤولين إلا اليوم السبت، مؤكدا إنقاذ 17 شخصا أحياء بواسطة زورقين قاطرين كانا يمران بموقع الحادث، كما نشرنا 40 من رجال للبحث عن المفقودين الآخرين.

يذكر أن الحوادث البحرية شائعة في إندونيسيا، الواقعة في جنوب شرقي آسيا وتضم حوالي 17000 جزيرة، حيث غالبا ما لا يتم الالتزام بمعايير السلامة.

والأسبوع الماضي، جنحت عبارة تقل أكثر من 800 شخص في المياه الضحلة قبالة مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية وظلت عالقة لمدة يومين قبل تحريرها دون وقوع إصابات. وفي عام 2018، غرق أكثر من 150 شخصا عندما غرقت عبارة في واحدة من أعمق بحيرات العالم في جزيرة سومطرة.