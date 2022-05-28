قالت أوكرانيا، إنَّ قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوجانسك لتجنب الأسر، مع التقدُّم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، في تغيير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

وربما يُقرب الانسحاب الأوكراني الرئيس فلاديمير بوتين من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا بالكامل.

وحقَّقت القوات الروسية، مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تُكونان معا حوض دونباس، بينما قصفت مدنًا وبلدات وحولتها لأنقاض.

وقال سيرجي جايداي حاكم منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا، إنَّ القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية، بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك، التي قال جايداي سابقا إنّ 90% من مبانيها تعرضت للدمار.

وقال جايداي على تيليجرام: «لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوجانسك في الأيام المقبلة كما توقع المحللون»، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكي دونيتس.

وأضاف: «سيكون لدينا ما يكفي من القوة والموارد للدفاع عن أنفسنا لكن من الممكن أن نتراجع حتى نتجنب تطويقنا».