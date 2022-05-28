الرجاء المغربي يكذب الأهلي

كذبت إدارة الرجاء البيضاوي المغربي نظيرتها بالنادي الأهلي، بشأن المعلومات التي تم تصديرها في الساعات الماضية، بخصوص سحب تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر نادي الرجاء بيانًا رسميًا مساء اليوم السبت على إثر البيان الذي أصدره الأهلي أمس الجمعة، ودعا من خلاله جماهيره في المغرب سحب تذاكر نهائي دوري الأبطال مجانًا من مقر النادي البيضاوي.

وجاء في بيان الرجاء: "على إثر البلاغ الصادر عن النادي الأهلي الذي يدعو جماهيره إلى سحب تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مقر النادي.. تنفي إدارة النادي هذا الخبر جملةً وتفصيلًا، وتؤكد عدم تدخلها بأي شكل من الأشكال في البروتوكول المرتبط بهذه المباراة".

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا أمس، جاء في نصه: "وجه النادي الدعوة إلى جماهيره وكل الجماهير المصرية المتواجدة في المدن المغربية المختلفة لحضور المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا يوم الاثنين المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب على مركب محمد الخامس".

وأضاف: "أكد النادي أن دعوته تشمل جميع المصريين المقيمين في المغرب. ومن يرغب في تلبية الدعوة لمؤازرة فريق الأهلي في هذه المباراة عليه أن يتوجه الي منطقة أوازيس - مركز تدريب نادي الرجاء الرياضي بمدينة الدار البيضاء. وسوف يتسلم تذكرة المباراة فور حضوره مباشرة بموجب صورة جواز السفر المصري".

وأتم الأهلي بيانه: "هذا ويتواجد في المكان المشار إليه ابتداءً من صباح غدٍ السبت مندوب من النادي الأهلي يقوم بالاطلاع على صورة جواز السفر وتسليم تذكرة المباراة لأي فرد من الجماهير المصرية يرغب في مساندة الأهلي".

كما أوضح الأهلي في بيان أصدره منذ دقائق أنه بدأ ظهر اليوم السبت عملية توزيع التذاكر الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد على الجالية المصرية وجمهور الأهلي بالمغرب.

وأشار في البيان إلى أن علاء صلاح، المنسق الأمني لبعثة الأهلي بالمغرب، توجه إلى مركز تدريب نادي الرجاء؛ لتوزيع التذاكر على الجالية والجماهير المصرية، بموجب جواز السفر أو إثبات الهوية المصرية.

ويواجه الأهلي فريق الوداد في التاسعة مساء الإثنين على مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.