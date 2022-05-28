أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن بدء دورة معهد المحاماة الخامسة بالقاهرة الكبرى يوم الأربعاء المقبل بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، على أن تعقد الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويتاح الحضور لجميع المدرجة أسمائهم بالكشوف المعلنة على موقع النقابة.

وتأتي الدورة تحت رعاية مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين، وبإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، وإسماعيل طه، عضو المجلس، ومقرر المعهد.

وعن المواعيد أوضح حسين الجمال، أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لنقابات (شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا)، و(جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا).

وتابع: "كما تعقد محاضرتين يوم الأربعاء لمحامي القليوبية، بنها وشبرا الخيمة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا)، والجيزة ـ شمال الجيزة و6 أكتوبر ـ من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا".

وأشار أمين عام النقابة، إلى أن مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة، والتي تعد أعظم مهنة في العالم بأسره، وحقوقه وواجباته، والعديد من الأمور المهمة التي تفيد شباب المحامين لأداء رسالتهم على أكمل وجه.