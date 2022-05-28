أكد محمد شوقي، مدرب المنتخب الوطني، تواجد محمد صلاح في المعسكر المقبل للفراعنة، استعداد لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وأعلن إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، عن قائمة اللاعبين المبدئية لمعسكر الفراعنة المقبل في الفترة من 30 مايو الجاري و حتى 14 يونيو المقبل، استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا «كوت ديفوار 2023».

ويلتقي المنتخب الوطني مع منتخب غينيا يوم 5 يونيو، ثم إثيوبيا يوم 9 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي مع منتخب كوريا الجنوبية وديا يوم 14 من ذات الشهر.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «قائمة الفراعنة لمباراتي غينيا وإثيوبيا، سيتم تقليصها إلى 25 لاعبا بدلا من 44».

وأكد: «محمد صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب المقبل ولا توجد مشاكل بخصوص ذلك».

وأضاف: «جهاز المنتخب لم يتواصل مع الأهلي بخصوص ترك الدوليين لخوض مباراة إيسترن كومباني في الدوري يوم 15 يونيو المقبل والجهاز الفني هو من سيحدد خياراته للمباريات».

وتابع: «بالنسبة للمصابين، فإن أحمد فتوح لاعب الزمالك لم يتم تحديد إصابته وسيتم حسم موقف عمر كمال ونبيل دونجا خلال الأيام المقبلة».

وأتم: «باب المنتخب مفتوح أمام الجميع، واختيارات حراس المرمى وفقا للفترة الماضية ومحمد عواد حارس الزمالك متواجد في الصورة رغم تواجد الرباعي الشناوي وأبوجبل وصبحي ومحمود جاد».