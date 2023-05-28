الجيش الأوكرانى يعلن صد هجوم ضخم بالطائرات المسيرة خلال الليل

قالت الاستخبارات البريطانية، اليوم الأحد، إنه يتم دعوة المواطنين الروس بشكل متزايد إلى تقديم تضحيات من أجل الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديث يومي بشأن الحرب نشرته على صفحتها عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أن "وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة ومجموعات الأعمال التجارية قد دعت وزارة الاقتصاد إلى التصريح بالعمل لمدة ستة أيام في الأسبوع في مواجهة المطالب الاقتصادية للحرب، على ما يبدو دون دفع أجور إضافية".

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات يومية، بناء على معلومات استخبارية، حول مسار حرب الكرملين في أوكرانيا منذ فبراير 2022 عندما شن الكرملين غزوا واسع النطاق لأوكرانيا.

وفي المقابل، تتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل عن الحرب.

وأعلنت أوكرانيا صد هجوم "ضخم" بالطائرات المسيرة شنته القوات الروسية خلال الليل وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة في واحدة من أكبر الهجمات على العاصمة كييف منذ بدء الحرب والهجوم الرابع عشر من نوعه في مايو الجاري وحده.

وقالت الإدارة العسكرية لبلدية كييف، عبر تلجرام، إنه تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة في كييف، التي تعرضت لهجوم جوي استمر لأكثر من خمس ساعات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عبر تلجرام، إن أوكرانيا اعترضت 52 من أصل 54 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن امرأة تبلغ من العمر 35 عاما أصيبت بسبب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها، كما لقي رجل يبلغ من العمر 41 عاما حتفه.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن العاصمة تعرضت لهجوم "ضخم" بطائرات مسيرة، مما أسفر عن انفجارات في جميع أنحاء المدينة وحريق على سطح مبنى سكني شاهق بسبب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 21 هجوما روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على محاولات الاستيلاء على منطقتي لوهانسك ودونيتسك.

وقالت الهيئة إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن العدو ثلاث هجمات صاروخية، (منها هجومان صاروخيان بصواريخ طراز إس-300 المضادة للطائرات ضد كراماتورسك)، و13 هجوما جويا، كما شن نحو 30 هجوم قصف بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق ضد مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان."

وقالت الهيئة إن احتمال قيام العدو بشن هجمات صاروخية وجوية على أهداف في أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا.

وأعلنت الهيئة أن سلاح الجو الأوكراني شن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أربع هجمات على مناطق يتركز فيها أفراد ومعدات العدو، بالإضافة إلى ثلاث هجمات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية.