 إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالدقي - بوابة الشروق
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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالدقي

محمود عبدالسلام
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 7:40 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 7:40 م

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة أجرة وسيارة نقل بشارع التحرير في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالشارع المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين أجرة ونقل، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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