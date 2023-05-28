زيلينسكي يعلن فرض عقوبات إضافية على روسيا ويشكر الحلفاء الغربيين

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شكر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دول ألمانيا وفنلندا وكندا وأيسلندا الحليفة لبلاده بعد تسليم شحنات أسلحة جديدة لبلاده.

جاء ذلك خلال الفيديو المسائي التي تم بثه في كييف يوم السبت.

وقال زيلينسكي إن الدعم سيعزز الدفاع الجوي الأوكراني وجميع القدرات الدفاعية ضد الإرهاب الروسي.

وفي الوقت ذاته، أعلن زيلينسكي عن عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني "اليوم هو يوم آخر من العقوبات". وأضاف أن 220 شركة و 51 شخصا انضموا إلى قائمة "الذين يعملون لصالح الإرهاب".

وتابع أن معظم من تضمنتهم القائمة الإضافية شركات أسلحة مرتبطة بشركات روسية، "شركات تخدم الحرب". وقال إن تلك الشركات حتى وإن كانت لا تعمل على الأراضي الروسية، ستتعرض لضغوط دولية.

وقال إن السلطات الأوكرانية تجمع بيانات عن كل من دعموا الحرب الروسية وتشن حملة لمعاقبتهم على نطاق عالمي.

كما وجه الشكر إلى اليابان التي أصدرت أيضا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قبل أيام.