اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي على حالة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بعدما اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية خلال مران الفريق أمس.

وغادر حمدي فتحي مران فريق الأهلي أمس السبت باستاد التتش وهو يشكو من الآم في العضلة الخلفية، مما تسبب في حالة من القلق لدي الجهاز الفني والطبي ليقرر طبيب الفريق إجراء أشعة رنين له أثبتت عدم إصابته بأي شد أو مزق فى العضلة وأن الألم التى يشعر بها سببها ثقل خفيف.

وقرر الجهاز الطبي خضوع حمدي فتحي لبرنامج تأهيلي مكثف وسكون جاهزا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.