واشنطن تقدم مساعدات للسوريين بقيمة 593 مليون دولار عبر منظمات دولية

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مساعدات إنسانية للسوريين بقيمة 593 مليون دولار عبر مختلف المنظمات الدولية.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها، يوم الاثنين، إلى أن تلك الموارد ستخصص "لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت بنتيجة النزوح التاريخي للسكان"، مشيرة إلى أن 16.7 مليون من السوريين داخل سوريا ونحو 6 ملايين في الخارج يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.



وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "الحديث يدور حول المساعدات التي تقدم عبر منظمات دولية شريكة من أجل تلبية احتياجات اللاجئين والنازحين الأكثر عرضة للخطر والدول المستضيفة لهم، بما في ذلك توفير السكن المؤقت والمساعدة بالمواد الغذائية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وتزويدهم بالمياه والمواد الصحية".

وأشارت الخارجية إلى أنه منذ بداية الأزمة السورية بلغ حجم المساعدات الإنسانية الأمريكية 17.8 مليار دولار.

وأكدت واشنطن مؤخرا أنها لا تعتزم تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي بداية مايو الجاري قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد العقوبات ضد سوريا عاما آخر.