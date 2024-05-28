يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج، غدا الأربعاء، جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسي بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ومن المقرر أن يبحث الزعيمان خلال القمة مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.

كما أنه من المقرر أن يشهد الزعيمان السيسي و"شى جين بينج" مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك في العديد من المجالات.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة الرئيس الصيني للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية.

كما يجري الرئيس السيسي عددا من اللقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، مثل رئيسي مجلس الدولة، والنواب الصينيين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما يشارك الرئيس السيسي إلى جانب الرئيس الصيني وزعماء كل من البحرين والإمارات وتونس وأمين عام جامعة الدول العربية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد بعد غد الخميس لمناقشة مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

ويضم منتدى التعاون الصيني العربي الصين و22 عضوا في الجامعة العربية، ويهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية.

وقد تم تبني إقامة 19 آلية تعاون في إطار المنتدى تشمل كل من: الاجتماع الوزاري، اجتماع كبار المسؤولين، الحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، ندوة العلاقات الصينية العربية، الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية، المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب وندوة الاستثمارات، مؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة، مهرجان الفنون العربية، مهرجان الفنون الصينية، ندوة التعاون الصيني العربي في مجال الإعلام، مؤتمر الصداقة الصينية العربية، ملتقى المدن الصينية العربية، منتدى التعاون الصيني العربي لنظام "بيدو"، منتدى المرأة الصينية العربية، منتدى التعاون الصيني العربي في مجال الصحة، ملتقى التعاون الصيني العربي في مجالات الإذاعة والتلفزيون واجتماع الخبراء الصينيين والعرب في مجال المكتبات والمعلومات ومؤتمر التعاون الصيني العربي لنقل التكنولوجيا والإبداع.