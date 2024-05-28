 سبيس إكس تخطط لإجراء الاختبار الرابع لصاروخها العملاق ستارشيب - بوابة الشروق
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سبيس إكس تخطط لإجراء الاختبار الرابع لصاروخها العملاق ستارشيب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 1:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 1:01 ص

تخطط شركة سبيس إكس لإجراء الاختبار الرابع لصاروخها العملاق "ستارشيب" في الخامس من يونيو، بانتظار الموافقة التنظيمية، وفقا لما ذكرته الشركة.

وأجرت سبيس إكس الاختبار الثالث لستارشيب في شهر مارس، لكنها فقدت الاتصال بالمركبة قبل وصولها إلى موقع الهبوط المخطط له في المحيط الهندي.

وتقول شركة سبيس إكس إن الاختبار الثالث قد حقق تقدما هائلا نحو مستقبل الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بشكل سريع وموثوق.

وتضمن الاختبار العديد من الإنجازات المثيرة، بما في ذلك أول دخول لستارشيب من الفضاء، وأول فتح وإغلاق لبوابة الحمولة في الفضاء، ونجاح في تجربة نقل الوقود.

وسيسلك الاختبار الرابع مسارا مشابها للاختبار السابق، مع استهداف هبوط ستارشيب في المحيط الهندي.


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