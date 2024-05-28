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ناشد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، الجماهير بدعم الفريق الوطني في المعسكر المقبل من أجل التأهل لكأس العالم.

قال إبراهيم حسن عبر قناة «إم بي سي مصر 2»:" أتمنى أن تدعم الجماهير منتخب مصر بعد فرحة فوز الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

أضاف:" هدفنا إسعاد الجماهير المصرية ونعمل ونجتهد من أجل مصلحة منتخب مصر".

أشار:" اللاعب الذي لم ينضم لمنتخب مصر في التجمع الحالي سينضم في المرات المقبلة ولن نظلم أي لاعب".

أتم إبراهيم حسن:" هدفنا التأهل لكأس العالم بعدها سترتفع معنويات كل اللاعبين في مصر لرغبتهم في اللعب في المونديال وهذا سيجعل الأمور أفضل".

ويواجه منتخب مصر نظيريه بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في يونيو المقبل، حيث يلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، بينما يواجه غينيا بيساو يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.