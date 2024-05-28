الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة المهندس محمد هاشم العشيري

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أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، العميد أسامة محمد؛ للتعزية في وفاة المهندس محمد هاشم العشيري.
كما أوفد الرئيس السيسي، العميد أحمد رفعت صديق، للتعزية في وفاة والدة وائل محمد عبد العزيز.
وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.