 الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة المهندس محمد هاشم العشيري - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في وفاة المهندس محمد هاشم العشيري

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 3:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 3:10 م

أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، العميد أسامة محمد؛ للتعزية في وفاة المهندس محمد هاشم العشيري.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد أحمد رفعت صديق، للتعزية في وفاة والدة وائل محمد عبد العزيز.

وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

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