مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن فزعه إزاء استشهاد مدنيين في غارة جوية إسرائيلية

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن فزعه إزاء استشهاد مدنيين في غزة، في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من رفح.

وقال تورك في بيان يوم الاثنين: "الصور من المخيم مروعة ولا تشير إلى أي تغيير واضح في أساليب ووسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل والتي أدت بالفعل إلى مقتل أعداد كبيرة جدا من المدنيين".

وتابع: "غارة يوم الأحد تؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".

وقال: "أدعو إسرائيل إلى وقف هجومها العسكري في رفح، كما أمرت محكمة العدل الدولية".

ودعا تورك مرة أخرى جميع أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار.