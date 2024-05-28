 مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن فزعه إزاء استشهاد مدنيين في غارة جوية إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن فزعه إزاء استشهاد مدنيين في غارة جوية إسرائيلية

مجزرة رفح
مجزرة رفح
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 6:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 6:30 ص

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن فزعه إزاء استشهاد مدنيين في غزة، في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من رفح.

وقال تورك في بيان يوم الاثنين: "الصور من المخيم مروعة ولا تشير إلى أي تغيير واضح في أساليب ووسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل والتي أدت بالفعل إلى مقتل أعداد كبيرة جدا من المدنيين".

وتابع: "غارة يوم الأحد تؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".

وقال: "أدعو إسرائيل إلى وقف هجومها العسكري في رفح، كما أمرت محكمة العدل الدولية".

ودعا تورك مرة أخرى جميع أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار.


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