الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 3 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 3 طائرات مسيرة من طراز "شاهد -131/136" أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال أوليشوك إن الجيش الروسي شن، في ليلة 28 مايو الجاري، هجوما على أوكرانيا باستخدام 3 طائرات مسيرة تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف أوليشوك أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت الطائرات المسيرة المعادية في مناطق زابوريجيا ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي.