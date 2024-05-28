 الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 3 طائرات مسيرة روسية خلال الليل - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 3 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

كييف - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 1:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 1:51 م

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 3 طائرات مسيرة من طراز "شاهد -131/136" أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال أوليشوك إن الجيش الروسي شن، في ليلة 28 مايو الجاري، هجوما على أوكرانيا باستخدام 3 طائرات مسيرة تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف أوليشوك أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت الطائرات المسيرة المعادية في مناطق زابوريجيا ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي.


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