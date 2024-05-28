اشتعال النيران بمولدات الكهرباء في مستشفى كمال عدوان جراء القصف الإسرائيلي

أفادت وكالة «شهاب» للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، باشتعال النيران في مولدات الكهرباء بمستشفى كمال عدوان جراء قصف قوات الاحتلال المتواصل شمال غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الثلاثاء، خروج كل من المستشفى الميداني الإندونيسي وعيادة تل السلطان في محافظة رفح عن الخدمة، في ظل استمرار وتوسيع التوغل الإسرائيلي الهمجي في محافظة رفح.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال مستمر في استهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظ، والتي ألحقت بها أضرارًا بالغة، وأدت إلى استشهاد عدد من الطواقم الصحية العاملة فيها وصعوبة وصول المواطنين إليها.

وذكرت أن «الأمر أدى بداية إلى خروج مستشفى أبو يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية، ومستشفى رفح الميداني (2)، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة».

وأشارت إلى أنه «لم يتبقَ سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في محافظة رفح».

وناشدت كل المؤسسات الدولية والأممية ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الإسعاف كافة من بطش وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.