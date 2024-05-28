الصين تدعو لوقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر

دعت الصين إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة هناك، وذلك خلال اجتماع لوزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اليمني، شائع الزنداني، في بكين.

وقال وانج إن الصين مستعدة لـ"مواصلة لعب دور بناء" في هذا الشأن، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الصينية.

ومنذ نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون، هجمات انطلاقا من اليمن، بطائرات بدون طيار "درونز" وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، تضامن مع الفلسطينيين في غزة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون، إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، مما دفع شركات إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة، وأثار مخاوف من امتداد الحرب في غزة إلى أماكن أخرى من الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، يوم الأحد، أن قواتها نجحت في تدمير طائرة دون طيار أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر.