الجزائر: توقيف مئات المهاجرين غير الشرعيين

أحبطت مصالح حراس السواحل في الجزائر محاولات هجرة غير شرعية، حيث أنقذت 157 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف 378 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك خلال عمليات متفرقة نُفذت في مناطق مختلفة من البلاد، بحسب الحصيلة الأسبوعية الصادرة عن الجيش الوطني الشعبي.

كما تم إحباط محاولات إدخال 18 قنطارًا و50 كيلوجرامًا من المخدرات المعالج عبر الحدود مع المغرب، إلى جانب حجز 1400 جرام من مادة الكوكايين و114188 قرصًا مهلوسًا خلال عمليات متفرقة عبر النواحي العسكرية.

وفي إطار محاربة التنقيب غير المشروع عن الذهب، تم توقيف 87 شخصًا، وضبط 42 مركبة، 109 مولدات كهربائية، 68 مطرقة ضغط، 12 جهاز كشف عن المعادن، إضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير، وذلك في مناطق تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام وجانت.

كما تم توقيف 11 شخصًا آخر، ومصادرة مسدسين، رشاشين من نوع كلاشنيكوف، 9 بنادق صيد، و20720 لترًا من الوقود، 66 قنطارًا من التبغ، و83 طنًا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، في عمليات متفرقة عبر عدة ولايات.