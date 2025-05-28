يقدم البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد “قطرة ندى ”إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة دكتور أسامة محمد علي، وذلك ابتداء من غد الخميس في الثامنة مساءً، ويستمر أيام الخميس والجمعة، ثم يعرض يوميا من ثاني أيام العيد في نفس التوقيت، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وفي إطار نشاط قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

"قطرة ندى"، مستوحى من المسرحية العالمية "هبط الملاك في بابل" للكاتب فريدريش دورينمات، في تجربة فنية تجمع بين العرائس، الشعر، والموسيقى. العرض آداء صوتي إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، محمد محمود، محمد أبو داود، رضا إدريس، موسيقى حاتم عزت، تصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين، نحت العرائس دكتور سمير شاهين ومهندس محمود الطوبجى، صياغة شعرية محمد زناتي، توزيع موسيقي شهاب عزت، تنفيذ عرائس عمر عبد اللطيف، مخرج منفذ رفعت ريان، من إخراج رضا حسانين.