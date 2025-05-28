اليابان تتعهد بالعمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

• رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو شدد على أهمية تهيئة بيئة ممكنة لإيصال المساعدات إلى غزة

قال رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو، الأربعاء، إن بلاده ستعمل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وأوضح مكتب رئاسة الوزراء اليابانية، في بيان، أن إيشيبا استقبل في العاصمة طوكيو المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني.

وشدد إيشيبا على أهمية تهيئة بيئة ممكنة لإيصال المساعدات إلى غزة، معربًا عن احترامه للأونروا إزاء دعمها للاجئين الفلسطينيين.

بدوره، أعرب لازاريني عن امتنانه لإيشيبا بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة اليابانية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وجدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة، بإغلاقها معابر قطاع غزة منذ 2 مارس بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.