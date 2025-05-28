الحوثيون: العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء لن يثنينا عن مساندة غزة

أوضحت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي، لن يثنيهم عن ما أسموه بـ "مساندة الفلسطينيين في غزة".

وقال مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، "إن العدوان الإجرامي الذي نفذه العدو الإسرائيلي اليوم في مطار صنعاء لن يثنينا مهما كان بل سيدفعنا إلى المزيد والمزيد".

وعلق المشاط، على تدمير جميع الطائرات المدنية في المطار قائلاً "الرجال ستأتي بالطائرات وسيعود المطار بإذن الله".

وأضاف "لن نتراجع ولن نستسلم ولن تُكسر إرادتنا أو نتراجع عن قرارنا المتمثل في إسناد أهلنا في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

وتابع المسؤول الحوثي ‏"نؤكد لجميع الشركات التي ما تزال مستمرة في الوصول إلى مطار اللد المسمى إسرائيليًا بن جوريون بأنها معرضة للخطورة في أي لحظة".

‏وأوضح أن على إسرائيل أن تدرك بأن" الصواريخ اليمنية قادرة على الوصول إلى هدفها، ولن تكون الملاجئ ملاذاً آمناً لهم".

ودعا المشاط، جميع المسافرين حول العالم إلى تجنب الركوب على الطائرات التي لا زالت مستمرة في رحلاتها إلى مطار بن جوريون " لأنها معرضة لعقوباتنا وليست آمنة".