أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط بأن مجموعة مسلحة اقتحمت اليوم الأربعاء مبنى المؤسسة في العاصمة الليبية طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.

وقال المصدر لبوابة الوسط الليبية، إن المسلحين الذين يسمون أنفسهم "وحدة السيطرة" تمركزوا في الطابق الخامس من المبنى الرئيس، موضحًا أن اقتحامهم للمقر تسبب في حالة من الهلع والارتباك بين الموظفين الذين غادر عدد كبير منهم مكاتبهم، وسط مخاوف من تطورات أمنية محتملة.

*سيارات تحمل شعار مجلس الوزراء تطوق مبنى المؤسسة

وأوضح المصدر أن المسلحين وصلوا على متن سيارات تحمل شعار "مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة" وطوقت محيط المبنى بالكامل.

ولم تُعرف حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء الاقتحام أو طبيعة الهدف من اقتحامهم مبنى المؤسسة، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من رئاسة حكومة الوحدة أو من إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

ومنذ 12 مايو الجاري تشهد طرابلس أجواءًا متوترة، وذلك عقب مقتل قائد ما كان يسمى "جهاز دعم الاستقرار"، عبدالغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، الذي قُتل مع عدد من مرافقيه داخل معسكر التكبالي بطرابلس.

وعقب مقتل غنيوة،، شهدت العاصمة توترات أمنية واشتباكات ثم خرجت تظاهرات آخرها الجمعة الماضية تطالب بسقوط حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، معتبرين أنه وراء إشعال الفوضى وتدهور الأوضاع في البلاد.

*مجلس النواب يواصل الاستماع لمرشحي الحكومة

من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعليق جلسة المجلس اليوم الأربعاء بعد الاستماع لعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال عقيلة صالح: استمعنا إلى المرشحين الراغبين في عرض برامجهم أمام المجلس، وسنعلق الجلسة إلى حين عقد أخرى.

وشهدت الجلسة استعراض برامج خمسة مرشحين هم سلامة الغويل وعبدالباسط القماطي وعصام بوزريبة وعثمان عبدالجليل ونصر أويس.

و أمس عرض سبعة مرشحين برامجهم وهم: علي ساسي ومحمد المنتصر وعثمان البصير ومحمد المزوغي وعبدالحكيم بعيو وفضيل الأمين وعبدالكريم مقيق، بإجمالي 14 مرشحا لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة.