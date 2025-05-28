الخطوط الجوية اليمنية: نحتفظ بحقنا القانوني في ملاحقة منفذي جريمة اعتداء الاحتلال على إحدى طائراتنا

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية توقف رحلاتها من مطار صنعاء حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية استهداف الاحتلال الإسرائيلي لطائرة تابعة للخطوط، صباح الأربعاء.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الطائرة تعرضت لاستهداف مباشر وجبان، وذلك قبل لحظات فقط من بدء صعود الركاب من حجاج بيت الله الحرام إلى متنها، ضمن رحلة تفويج مجدولة، حاصلة على كل التصاريح اللازمة للهبوط والتشغيل والإقلاع من جميع الجهات المعنية».

وأضافت: «إن هذا العدوان الغادر يكشف عن حقدٍ دفين تجاه كل ما يربط الشعب اليمني بالحياة والأمل، ويؤكد مرةً أخرى أن أعداء اليمن لا يُعيرون أي اعتبار لمقدّرات وحقوق ومصير أبناء هذا الشعب العظيم».

وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي، وكل من تعاون معه، المسئولية الكاملة عن هذا «الاستهداف السافر»، قائلة إنه «يعد عدوانًا مباشرًا على سيادة الجمهورية اليمنية، ومؤشرًا خطيرًا على تمادٍ لم يعد السكوت عليه مقبولًا».

وذكرت الخطوط الجوية اليمنية أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في مقاضاة وملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة، من مخططين ومنفذين وداعمين.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام حوثية، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بسلسلة غارات، مطار صنعاء الدولي.

وأوضحت قناة «المسيرة»، أن طيران الاحتلال شن 4 غارات استهدفت المدرج في مطار صنعاء، وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة على قطع جوية تابعة لجماعة «الحوثي» اليمنية في مطار صنعاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الحوثي استخدمت تلك القطع الجوية لنقل عناصرها وتنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن «الحوثي تستخدم مطار صنعاء بشكل متواصل لشن الاعتداءات، كما تستخدم ميناءي الحديدة والصليف، الذين تمت مهاجمهما الأسبوع الماضي، لنفس الغرض».