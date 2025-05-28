المغرب يعلن عيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن عيد الأضحى سيكون يوم السبت 7 يونيو القادم.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ، بعد مغرب الثلاثاء، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية (الجيش) المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".

ولفت البيان إلى أن "شهـر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثيـن يوما، ويكون فاتح شهـر ذي الحجة هو يـوم الخميس، وسيكون عيد الأضحى المبارك هو يوم السبت 07 يونيو".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت مساء الثلاثاء، أن غدا الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة (شهر الحج)، والوقوف بعرفة الخميس 5 يونيو المقبل.

وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان، إن "الوقوف بعرفة يوم الخميس الخامس من شهر يونيه، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه".

ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، الموافق 4 يونيو المقبل، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذو الحجة الموافق 9 يونيو.