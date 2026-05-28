الصحة تطلق برنامجا صحيا توعويا مكثفا بالمحافظات خلال احتفالات عيد الأضحى

شارك قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان المواطنين احتفالات عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ برنامج صحي توعوي وترفيهي مكثف في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج شمل تشغيل وحدات الرعاية الأساسية الثابتة والمتنقلة على مدار 24 ساعة، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة طوال أيام الإجازة.

وشملت الخدمات طب الأسرة، وصحة الأم والطفل، وعيادات الأسنان، والطوارئ، بالإضافة إلى خدمات التوعية والتثقيف الصحي.

وأضاف أن فرقًا طبية وتوعوية انتشرت في أماكن التجمعات الجماهيرية، مثل ساحات صلاة العيد، والأندية، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والمناطق الريفية، لتقديم المشورة الأسرية والتوعية الصحية المباشرة، مع التركيز على أهمية تنمية الأسرة والمباعدة بين الولادات لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، لخفض وفيات الأمهات والأطفال وتقليل المضاعفات الصحية.

كما أكد المتحدث الرسمي أهمية الاعتماد على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ونشر ثقافة الرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة 6 أشهر، مع استكمالها حتى عامين، من خلال الرائدات الريفيات ومقدمي خدمات تنمية الأسرة، إلى جانب توزيع مطبوعات تثقيفية ومواد ترفيهية للأطفال والأسر.

وفي إطار دعم النماذج الإيجابية، أعلن قطاع الرعاية الصحية الأولية نتائج مسابقة «الأم المثالية» على مستوى الجمهورية، حيث جرى تكريم 572 سيدة وتقديم هدايا لهن ولأطفالهن، تقديرًا لالتزامهن بمعايير الصحة الأسرية، خاصة المباعدة بين الولادات والرضاعة الطبيعية.

ويأتي ذلك في إطار تنسيق مستمر بين مديريات الشؤون الصحية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الوعي الصحي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة، بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين.