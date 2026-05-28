تفعيل رجل المرور الآلي لتنظيم الحركة المرورية الذكية في مدينة العلمين الجديدة

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في المدن الجديدة، تم تفعيل "رجل المرور الآلي" بمدينة العلمين الجديدة، بالتعاون الفني مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، وذلك لدعم منظومة العمل المروري داخل المدينة.

ويستهدف تشغيل "رجل المرور الآلي" المساهمة في تنظيم الحركة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية، والرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالإجراءات والخدمات المرورية، بالإضافة إلى رصد أي معوقات قد تؤثر على السيولة المرورية والتعامل معها في حينه.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن هذا التفعيل يأتي في إطار دعم تطبيقات التحول الرقمي بالمدن الجديدة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن هذه الخطوة تُعد إضافة ضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة العمل داخل المدينة، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، بما يتماشى مع خطط الدولة في تطوير المدن الجديدة.