إقبال ملحوظ على حديقة حيوان الإسكندرية في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت حديقة حيوان الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين والأسر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية وحرص من الزائرين على قضاء إجازة العيد داخل واحدة من أبرز المتنزهات المفتوحة بالمحافظة.

وتوافد المئات من الأسر والأطفال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على الحديقة، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والتجول داخل المساحات الخضراء، بالتزامن مع استمرار فتح أبواب الحديقة أمام الزوار واستقبالهم على مدار اليوم.

وشهدت الحديقة حالة من البهجة بين الأطفال الذين حرصوا على مشاهدة الحيوانات المختلفة والتقاط الصور التذكارية، فيما فضلت العديد من الأسر قضاء ثاني أيام العيد داخل الحديقة باعتبارها من الوجهات الترفيهية المفضلة لأهالي الإسكندرية خلال المناسبات والأعياد.

وتواصل إدارة الحديقة جهودها لتنظيم حركة دخول الزائرين وتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده الحديقة من مختلف الفئات العمرية.